Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zusammenstoß im Kreisel- zwei Leichtverletzte

Hildesheim (ots)

Zwei Leichtverletzte Verkehrsteilnehmer war das Ergebnis einer Vorfahrtsverletzung im Kreisel zwischen Nordstemmen und Adensen. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 79-jähriger Nordstemmer in seinem Golf die Straße An der Zuckerfabrik. Bei der Einfahrt in den Kreisel übersieht er einen 20-jährigen Mann aus Nordstemmen, der mit seinem Skoda den Kreisel bereits befuhr. Durch den Zusammenstoß kommt der Skoda ins Schleudern und kollidiert mit der Leitplanke. Der 20-jährige, sowie seine 24-jährige Begleitung aus Hohenhameln werden leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Schaden wird auf ca. 15000 Euro geschätzt.

