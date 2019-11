Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Wohnhaus

Niederzier (ots)

Im Laufe des Dienstags brachen bislang unbekannte Täter in ein Haus in Hambach ein. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 15:15 Uhr und 20:00 Uhr. Der oder die Unbekannten gelangten vermutlich durch ein Tor auf das Grundstück an der Straße "In den Domänen". Mit einem im Garten vorgefundenen Stein schlugen sie dann das Glas der Balkontür ein und begaben sich anschließend in das Gebäude. Bei der Suche nach Beute nahmen die Einbrecher unter anderem Schmuck an sich und verließen hiermit den Tatort.

Die Polizei wurde zur Spurensicherung gerufen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben werden gebeten, dies an die Notrufnummer 110 zu melden. Jeder Hinweis zählt!

