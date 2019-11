Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Frauenbüste gestohlen

Hemer (ots)

Von einem Grundstück am Talweg wurde zwischen Samstagmorgen und Donnerstagabend eine Frauenbüste gestohlen. Die 1,5 Kilo schwere Skulptur hatte bis vor einer Woche auf einer Balustrade vor der Hauseingangstür gestanden. Hinweise bitte an die Polizei in Hemer.

