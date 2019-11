Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schrottdiebe klauten im Bringhof alte Handys und Laptops

Letmathe (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in den Bringhof an der Untergrüner Straße eingedrungen. Sie beschädigten einen Zaun und gelangten so auf das Gelände. Am Morgen waren diverse Container durchwühlt. Die Einbrecher schleppten etwa 40 bis 50 Kilo Metallschrott und etwa 40 ausrangierte Elektrogeräte - darunter Laptops, Tablets und Handys - weg. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 02374/5029-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell