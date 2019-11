Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl an Baustelle

Werdohl (ots)

Unbekannte Diebe entwendeten am Solmbecker Weg in der Nacht vom 05.11 zum 06.11. Werkzeuge aus verschlossenen Baucontainern an der dortigen Baustelle. Die Diebe nahmen hochwertige Elektrowerkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro mit. Sachdienliche Hinweise zu den Dieben und/oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich Kleinhammer nimmt die Polizei in Werdohl entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell