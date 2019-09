Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: geparkte Pkw mit Bauschaum beschädigt

Siegen (ots)

Gestern Nachmittag (Mittwoch, 05.09.2019) , zwischen 16:16 Uhr und 18:15 Uhr, wurde zwei Pkw im Parkhaus der Heeserstraße beschädigt. Unbekannten hatten in die Auspuffanlagen eines Ford Fiestas und eines Opel Astras Bauschaum eingesprüht und einen Schaden von circa 2000,- Euro verursacht. Hinweise an die Polizei in Siegen 0271/7099-0

