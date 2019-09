Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren

Siegen (OT Eiserfeld) (ots)

Eine 22-jährige Fußgängerin wollte am gestrigen Dienstag (03.09.2019), gegen 12:00 Uhr die Eiserfelderstraße in Höhe des IHW-Parks überqueren. Als sie die Straße auf dem Zebrastreifen fast zur Hälfte überquert hatte, wurde sie von einem Pkw erfasst. Der 54-jährige Golffahrer war von Siegen kommend in Richtung Eiserfeld unterwegs. Vermutlich hatte er die Fußgängerin aufgrund der Sonneneinstrahlung nicht gesehen. Die 22-Jährige wurde verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden, circa 1500,- Euro.

