Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallzeugen gesucht

Bückeburg (ots)

(ma)

Die Polizei Bückeburg sucht nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw, der sich am Sa., 03.08.19, gg. 16.45 Uhr, auf der Steinberger Straße (Bundesstraße 83) in Fahrtrichtung Bückeburg ereignet hat, Unfallzeugen.

Der 47jährige Motorradfahrer wurde nach Durchfahren einer Kurve in Höhe der Hausnummer 60 von einem unbekannten Pkw überholt und beim Wiedereinscheren so eng geschnitten, dass der Mindener die Kontrolle über seine Maschine verlor, auf den Grünsteifen geriet und sich in der Folge mehrfach überschlug.

Der verursachende Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort und flüchtete vom Unfallort.

Wie sich erst später herausstellte, zog sich der Zweiradfahrer schwerere Verletzungen durch den Sturz zu als zunächst vermutet und musste im Klinikum in Minden behandelt werden.

Hinweise zu dem flüchtenden Pkw nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 057222/95930, entgegen

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell