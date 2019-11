Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßliche Ladendiebe flüchten vor der Polizei

Menden (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch 18-jährige Ladendiebe gefasst. Der Mitarbeiter eines Warenhauses am Alten Bösperder Weg beobachtete drei jungen Männer gegen Mittag in der Elektroabteilung. Sie nahmen elektronische Geräte aus einer Verpackung, versteckten sie und gingen zum Ausgang. Der Mitarbeiter informierte die Polizei, verfolgte die Männer und gab den Standort durch. Auf Ansprache der Polizeibeamten flüchteten zwei der Tatverdächtigen in unterschiedliche Richtungen. Die Polizeibeamten konnten einen der jungen Männer auf einem Firmenhof am Bösperder Weg festhalten. Bei einer Durchsuchung kam ein Teil des Diebesgutes, ein Kopfhörer, zum Vorschein. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen eines Bandendiebstahls. Der dritte Tatverdächtige ist ca. 20 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, hat dunkelbraune Haare und war mit einer blauen Jeans und einer schwarzen Jacke bekleidet. Die Polizei wertet Aufnahmen einer Überwachungskamera auf. Hinweise bitte an die Polizei in Menden, Tel. 9099-0.

