Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Betrunkener demoliert Pkw

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (Neu) In der Nacht vom 13. auf den 14.12.19 gegen 02:30 Uhr wurde je eine Streifenwagenbesatzung vom PK Sarstedt und PK Elze zu der K 505 bzw. K 209 unterhalb der Marienburg gerufen. Grund des Einsatzes war zunächst eine Sachbeschädigung an einem Pkw. Vor Ort stellte sich die Situation für die Beamten jedoch anders da. Die Zeugen zu dem ersten Sachverhalt teilten den Beamten mit, dass sie mit ihrem Pkw auf der K 209 Rtg. Adensen gefahren seien. Sie haben dann auf der rechten Seite im Gebüsch eine männliche Person liegen sehen. Nachdem sie gedreht und die Person aus dem langsam fahrenden Fz..angesprochen hatten, sei die Person aufgesprungen und habe ein Verkehrszeichen samt Pfosten vor den fahrenden Pkw, geworfen. Der Fahrzeugführer konnte gerade noch rechtzeitig halten. Die selbe Person habe nach Angaben eines anderen Fahrzeugführers, der ebenfalls angehalten habe um zu helfen, zuvor ähnlich aggressiv reagiert. Als dieser Fahrzeugführer angehalten und ausgestiegen war um zu helfen, sei die am Boden liegende betrunkene Person aufgesprungen und mit einem Straßenschild auf den Fahrzeugführer zugelaufen. Dieser sei fluchtartig in seinen Pkw gestiegen. Anschließend habe die Person mit dem Straßenschild gegen den Pkw geschlagen. Hierbei entstand Sachschaden an dem Pkw, in Form von Kratzer und Dellen. Die Polizei konnte vor Ort durch einen Atemalkoholtest einen Wert von 2,41 Promille bei dem 27- jährigen Beschuldigten feststellen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Blutprobe angeordnet. Der Beschuldigte wurde hierzu in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen. Sachbeschädigung und Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

