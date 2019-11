Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Junge Frauen geraten sich in die Haare

Kaiserslautern (ots)

Zwei Gruppen junger Frauen und Mädchen sind sich am Donnerstagabend in der Fruchthallstraße sozusagen in die Haare geraten. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar.

Bislang ist lediglich bekannt, dass es zunächst in Höhe des Eingangs zur Altstadt zu einem Wortgefecht zwischen den beiden Gruppen kam. Eine der jungen Frauen soll dann in Höhe des Fackelbrunnens die andere Gruppe attackiert und einer 21-Jährigen mit der Faust ins Gesicht sowie Knietritte ins Gesicht verpasst haben.

Noch bevor die zwischenzeitlich verständigte Polizeistreife vor Ort eintraf, ließ die Täterin von ihrem Opfer ab. Sie flüchtete mit den anderen Frauen aus ihrer Gruppe in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen laufen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße unter Telefon 0631 / 369 - 2150 entgegen. |cri

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz