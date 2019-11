Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Einbruch in Vereinsheim

Freren (ots)

In der Nacht zu Donnerstag drangen bislang unbekannte Täter in das Vereinsheim des Sportvereins Freren in der Straße "Zu den Hühnensteinen" ein. Hier wurden die Räumlichkeiten durchsucht und auch Gegenstände entwendet. Der Gesamtschaden hier beträgt mehrere hundert Euro.

Der oder die Täter konnten im Anschluss an die Tat unerkannt fliehen. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Spelle unter der Rufnummer (05977)92920 entgegen. /KP

