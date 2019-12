Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Betrunken vom Unfallort geflüchtet

Hildesheim (ots)

Alfeld/Duingen Eine 47-jährige Salzhemmendorferin war am Freitagabend, 13.12.2019, gegen Mitternacht, in 31089 Duingen, im Lönsweg, mit ihrem PKW mehrmals gegen die Grundstücksmauer eines 63-jährigen Duingers gefahren. Durch den Krach war der Hauseigentümer auf den Verkehrsunfall aufmerksam geworden. Die Verursacherin kümmerte sich jedoch nicht um den verursachten Schaden und flüchtete mit dem PKW von der Unfallstelle. Etwa gegen 01.00 Uhr, wurde das flüchtige Fahrzeug mit der Salzhemmendorferin, die erheblich unter Alkoholeinfluss stand, in der Eckhardtstraße aufgefunden. Der PKW wies im gesamten Bereich eine Vielzahl von Schäden auf, so dass nicht auszuschließen ist, dass die 47-jährige vom Lönsweg bis zur Eckhardtstraße weitere Unfälle verursacht hat. Die Salzhemmendorferin musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Alfeld unter Tel. 05181/91160 zu melden./tsc

