Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Zeugenaufruf nach Tageswohnungseinbruch im Hanlah-Wohngebiet

Hildesheim (ots)

(bur) Am Samstag, den 14.12.2019, versuchte ein männlicher derzeitig unbekannte Täter in ein Reihenhaus im elzer Gebrüder-Grimm-Weg einzubrechen. Der 60 jährige Hauseigentümer wurde durch ein Geräusch gegen 16:40 Uhr aufgeschreckt und konnte noch bei der Nachschau erkennen, wie der Täter über den Nachbargarten im Reuterstieg weiter zur Schillerstraße flüchtete. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen leider ohne Erfolg. Nun bitte die Polizei darum, ob jemand eine männliche, schlanke Person im elzer Wohngebiet Hanlah gesehen habe. Diese sei mit einer dunkelblauen Jacke mit Kaputze und dunkler Hose bekleidet gewesen. Die Hinweise werden unter T. 05068-93030 (PK Elze) oder auch in Hildesheim unter T 05121-9390 (PI Hildesheim) entgegen genommen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca 1500 Euro. Die Polizei rät besonders während der dunklen Jahreszeit auf verdächtige Personen in Wohngebieten zu achten und die Polizei zu verständigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell