Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wohnungsinhaber überrascht Einbrecherin

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM -(jpm)Am Vormittag des 16.12.2019 brach eine bisher unbekannte Täterin in eine Wohnung in der Stresemannstraße ein. Dabei wurde sie durch den Wohnungsinhaber überrascht, der sich zuhause aufhielt.

Es war kurz nach 10:00 Uhr als es an der Wohnungstür des 52-jährigen Bewohners mehrfach klingelte. Da der Mann niemanden erwartete, öffnete er nicht. Kurz darauf vernahm der 52-jährige laute Geräusche an seiner Wohnungstür. Bei einer Nachschau stellte er eine unbekannte Frau in seinem Flur fest. Diese hatte zuvor die Tür aufgebrochen. Die Unbekannte ergriff sofort die Flucht.

Anschließend stellte der Bewohner insgesamt drei Frauen fest, die das Mehrfamilienhaus in Richtung Bismarckstraße verließen.

Der 52-jährige informierte die Polizei, worauf umgehend eine Fahndung nach den Frauen eingeleitet wurde. Diese verlief jedoch erfolglos.

Die Täterin, die sich in der Wohnung befand, konnte wie folgt beschreiben werden:

-Ca. 25 Jahre alt

-Dunkle Haare

-Südländisches Erscheinungsbild

-Bekleidet mit einer dunklen Teddyfelljacke und einer dunklen Hose

Zu einer der Begleiterinnen liegt folgende Beschreibung vor:

-Ca. 25 Jahre alt

-Dunkle Haare

-Südländisches Erscheinungsbild

-Bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer grauen Jogginghose

-Führte eine bunte Einkaufstasche mit sich

Zur der dritten Frau liegen keine Angaben vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Frauen geben können bzw. denen die Frauen aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell