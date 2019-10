Kreispolizeibehörde Wesel

Am Dienstag gegen sieben Uhr morgens kann es auf der Dinslakener Landstraße, der Oberndorfstraße und insbesondere auf der Niederrheinbrücke zu erheblichen Verkehrsstörungen kommen.

Landwirte planen, anlässlich des bundesweiten Protesttages, vom Parkplatz der Rundsporthalle in Wesel an der Straße An de Tent aus über den oben beschriebenen Weg mit ca. 100 - 200 Traktoren weiter nach Rees zu fahren.

Daher dürfte es anschließend ebenfalls zu Beeinträchtigungen auf der B 57 in Richtung Xanten kommen. Die Kreispolizeibehörde Wesel rät, die genannten Bereiche, in der Zeit von 07.00 Uhr bis ca. 11.00 Uhr, weiträumig zu umfahren.

