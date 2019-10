Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Parkscheinautomatenaufbrecher festgenommen

Zeugin rief die Polizei

Moers (ots)

Es ist einer aufmerksamen Zeugin zu verdanken, dass die Polizei in der letzen Nacht einen Parkscheinautomatenaufbrecher dingfest machen konnte. In den letzen Wochen waren immer wieder mal Parkscheinautomaten in der Moerser Innenstadt aufgebrochen worden, von den Tätern fehlte jedesmal jede Spur.

Gegen 01.30 Uhr war die Moerserin von einem lauten Geräusch aus dem Schlaf gerissen worden. Als sie der Herkunft auf den Grund ging, stellte sie vor ihrer Haustür an der Kautzstraße einen stark beschädigten Parkscheinautomaten fest, dessen Geldkassette jedoch unbeschädigt war. Sie informierte die Polizei. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige auf, setzten den Automaten notdürftig wieder zusammen und machten sich im Umfeld auf die Suche nach den Tätern.

Etwa eine dreiviertel Stunde später gegen 02.15 Uhr meldete sich die Zeugin erneut. Die Täter waren zurück und versuchten mit einer Brechstange erneut ihr Glück an dem Automaten. Sie wählte den Notruf der Polizei. Diese standen nur wenige Straßen entfernt und bogen um die Ecke, als beide Täter noch tatkräftig am Automaten hebelten. Als sie die Polizisten erblickten, versuchten sie zunächst auf ihren Fahrrädern und später zu Fuß, über einen Verbindungsweg zur Hopfenstraße zu flüchten. Auf der Flucht ließen sie ihre Fahrräder und das Tatwerkzeug zurück. Schließlich gelang es den Beamten, einen der Täter zu stellen und festzunehmen. Dabei handelt es sich um einen 42-jährigen Mann aus Moers. Der zweite Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Ob es einen Zusammenhang zwischen dieser Tat und zurückliegenden Automatenaufbrüchen gibt, ist nun Gegenstand der Ermittlungen, die derzeit noch andauern.

