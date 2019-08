Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radfahrer auf Kreuzung erfasst

Borken (ots)

Zusammengestoßen ist eine 52-jährige Autofahrerin am Freitag in Borken mit einem Radfahrer. Die Bocholterin hatte gegen 14.05 Uhr die Straße Neutor in Richtung Butenwall befahren. An der Einmündung der Wallstraße stieß sie mit dem von rechts kommenden 17-Jährigen zusammen, der mit seinem Rad weiter in Richtung Johanniterstraße hatte fahren wollen. Der Jugendliche kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.600 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell