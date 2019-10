Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Schermbeck (ots)

Am 17.10.2019 um 17:00 Uhr kam es in Schermbeck-Gahlen auf der Östricher Straße in Höhe der einmündenden Bestener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich drei Personen leicht verletzten. Ein 65-jähriger Mann aus Schermbeck befuhr mit seinem PKW die Östricher Straße aus Richtung Dorsten in Fahrtrichtung Gahlen. In Höhe der einmündenden Bestener Straße bog er nach links in diese ab. Hierbei übersah er den PKW eines 53-jährigen Mannes aus Recklinghausen, der die Östricher Straße in Gegenrichtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider PKW auf der Östricher Straße in Höhe der Einmündung. Hierbei verletzten sich der 65-jährige Mann, seine ebenfalls 65-jährige Beifahrerin aus Schermbeck und auch der 53-jährige Mann leicht. Die beiden 65-jährigen Unfallbeteiligten wurden mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus in Dorsten zugeführt. Der 53-jährige Unfallbeteiligte wurde vor Ort behandelt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt. Der entstandene Schaden wird auf annähernd 14.000,- Euro geschätzt. Auslaufende Betriebsmittel wurden durch die verständigte Feuerwehr abgestreut. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme an der örtlichkeit vorbei geleitet.

