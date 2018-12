POL-PDPS: Ladendiebstahl:

Pirmasens (ots) - Donnerstag 6.12.2018, 16.15 h. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes eines Kaufhauses hat einen 19jährigen jungen Mann beobachtet, der verschiedene Lebens- und Genussmittel in die Jackentasche steckte. Nachdem er am Kassenbereich vorbei ging ohne zu bezahlen, wurde er angehalten. In seinen Taschen waren mehrere Flaschen Alkohol, zwei Packungen Spaghetti und Energy-Drinks im Wert von ca. 30 Euro versteckt. Die hinzugerufene Funkstreifenbesatzung hat den Mann dann mit zur Dienststelle genommen. Dort wurde er verantwortlich vernommen und erkennungsdienstlich behandelt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell