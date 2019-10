Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendiebe gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem Ladendiebstahl am Samstag, 5. Oktober sucht die Polizei zwei flüchtige Ladendiebe. Gegen 11.20 Uhr betraten ein Mann und eine Frau eine Apotheke an der Weststraße. Eine Mitarbeiterin konnte beobachten, wie der Mann mehrere Kosmetikartikel einsteckte und sprach ihn an. Die Tatverdächtige gab daraufhin das Diebesgut zurück und flüchtete anschließend mit ihrem Begleiter. Der Flüchtige ist zirka 40 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß, hat kurze, dunkle Haare und eine schlanke Statur. Er trug eine auffällige Jacke mit einem Camouflage- Muster. Seine Begleiterin ist zirka 40 Jahre alt, 1,75 Meter groß, hat blonde, lange Haare und eine korpulente Statur. Sie trug eine auffällig große Sonnenbrille, eine schwarze Lederhandtasche und dunkle Kleidung. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

