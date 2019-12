Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrecher durch heimkehrende Hausbewohnerin vertrieben

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM -(jpm)Einbrecher stiegen am 18.12.2019, zwischen 15:30 und 17:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße Gallbergstieg ein. Die unbekannten Täter wurden durch die heimkehrende Bewohnerin gestört und ergriffen die Flucht.

Zugang in das Haus erlangten die Täter gewaltsam über ein Fenster. Anschließend durchwühlten sie im Inneren nahezu jedes Zimmer. Noch während der Tatausführung kam die Bewohnerin nach Hause. Beim Betreten des Hauses vernahm sie Gepolter aus einem der Zimmer. Die Täter bemerkten die Frau ihrerseits und verließen das Haus fluchtartig in unbekannte Richtung.

Die Bewohnerin informierte die Polizei, worauf umgehend eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen eingeleitet wurde, die jedoch nicht zur Ergreifung der Täter führte.

Zur Beschreibung der Täter liegen keine Angaben vor. Eine Auflistung entwendeter Gegenstände steht noch aus.

Beobachtungen und Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die eventuell im Vorfeld der Tat oder danach gesehen worden sind, nimmt die Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

