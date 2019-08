Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Nach Schlägereien ins Gewahrsam

Schöppingen (ots)

Eine folgenreiche Auseinandersetzung hat sich am Donnerstagabend in der Zentralen Unterbringung für Asylsuchende in Schöppingen entwickelt: Am Ende hatten mehrere Betroffene Verletzungen davongetragen, darunter auch zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes. Die Polizei nahm zwei der Beteiligten zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam.

Entzündet hatte sich das Geschehen gegen 22.50 Uhr an einem Streit über ein Brettspiel, das drei der Bewohner gerade spielten. Ein hinzukommender alkoholisierter 21 Jahre Bewohner sei darüber in Rage geraten, so die Zeugen. Aus der verbalen Konfrontation entwickelte sich schnell eine handfeste Auseinandersetzung. Bereits kurz zuvor war es zu einer Konfrontation zwischen Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes und mehreren anderen Bewohnern gegeben, darunter auch der 21-Jährige: Sie hatten einen Streit unter ihnen schlichten wollen. Das gelang zwar, zwei Mitarbeiter erlitten jedoch leichte Verletzungen. Die Polizeibeamten brachten schließlich zwei alkoholisierte Beschuldigte, einen 18-Jährigen und den 21-Jährigen, zur Polizeiwache in Ahaus ins Gewahrsam und leiteten ein Strafverfahren ein.

