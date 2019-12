Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 191203.3 Preetz: Brand in Schule - Zeugen gesucht

Preetz (ots)

In der Nacht vom 2. auf den 3. Dezember brannte es kurz nach Mitternacht in der Preetzer Johann-Heinrich-Pestalozzischule in der Kirchenstraße 31. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Die Kriminalpolizei in Plön hat die Ermittlungen aufgenommen. Zum genauen Ablauf kann derzeit noch nichts gesagt werden. Die Ermittlungen werden in alle Richtungen geführt. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. Der Brandschaden soll bei mindestens 20.000,- Euro liegen. Zeugen werden gebeten, Beobachtungen im Zusammenhang mit diesem Brand unter 04522/5005-201 mitzuteilen.

Oliver Pohl

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell