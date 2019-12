Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 191202.6 Kiel: Nach Antanzen vorläufige Festnahmen

Kiel (ots)

Am Sonntag, den 1. Dezember, tanzten gegen 02:15 Uhr ein 15- und ein 17-jähriger Mann einen 33-Jährigen im Bereich der Herzog-Friedrich-Straße an. Bei diesem Trickdiebstahl entwendeten sie dessen Geldbörse. Die zu Hilfe gerufene Polizei konnte die Tatverdächtigen kurze Zeit später in dem Bereich vorläufig festnehmen. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung durch den Kriminaldauerdienst wurde der ältere der beiden entlassen; der jüngere wurde in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Die Beamten fertigten Strafanzeigen. Die Tatverdächtigen werden sich nun einem Ermittlungsverfahren stellen müssen.

