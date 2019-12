POL-KI: 191202.5 Grebin: Schwerer Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

Polizeidirektion Kiel

Am frühen Freitagabend ist es auf der Kreisstraße 25 bei Grebin zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Ein Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen, vier weitere Personen kam mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser.

Nach jetzigem Sachstand befuhr der 37 Jahre alte Fahrer eines Mercedes gegen 18:10 Uhr die Kreisstraße aus Richtung Lebrade kommend in Richtung der Bundesstraße 430. In Höhe Altmühlen geriet er aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und touchierte einen entgegenkommenden Fiat Ducato. Im Anschluss stieß er frontal mit einem hinter dem Ducato fahrenden VW Golf zusammen.

Der 53-jährige VW-Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der Mercedes-Fahrer und seine 17, 22 und 53 Jahre alten Mitfahrerinnen erlitten jeweils schwere Verletzungen. Der 52 Jahre alte Fahrer des Fiat blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Alle drei mussten abgeschleppt werden.

Die Staatsanwaltschaft Kiel beauftragte einen Sachverständigen, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Kreisstraße war bis etwa 21:30 Uhr voll gesperrt.

