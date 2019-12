Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 191202.3 Schellhorn: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht mit schwer verletzter Person

Schellhorn (ots)

Freitagmorgen ist es auf der Straße Kreuz in Schellhorn zu einem Unfall zwischen einem Motorroller und einem Fahrrad gekommen. Der 47 Jahre alte Radfahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen, der Rollerfahrer flüchtete.

Nach Angaben des Radfahrers befuhr dieser gegen 06:30 Uhr mit seinem Pedelec den Geh- und Radweg der Straße als ihm ein Motorroller entgegenkam. Aufgrund der Dunkelheit und der schlechten Beleuchtung des Rollers habe er diesen sehr spät erkannt, so dass er nicht mehr ausweichen konnte. Nach seiner Vermutung habe der Roller sein Rad gestreift, so dass er zu Fall kam. Er zog sich bei dem Sturz Verletzungen der Wirbelsäule zu und kam in ein Krankenhaus.

Die Preetzer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Rollerfahrer beziehungsweise nach Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter 04342 / 10 770 entgegen.

