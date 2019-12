Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 191202.1 Kiel: Tatverdächtiger nach Sachbeschädigungen an Fahrzeugen ermittelt

Kiel (ots)

Aufmerksamen Zeugen fiel in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein aggressiver Mann in Gaarden auf, der seine Wut an zwei Fahrzeugen ausließ. Polizisten nahmen den 27-Jährigen vorläufig fest.

Einer Anwohnerin der Sörensenstraße fiel der Mann um kurz vor 6 Uhr auf, als dieser brüllend durch die Straße lief und den Außenspiegel eines geparkten Opel Corsa abtrat. Anschließend riss er den Heckscheibenwischer eines Seat Ibiza ab. Die Frau informierte umgehend über 110 die Polizei.

Die eingesetzten Polizisten des 4. Reviers konnten den deutlich alkoholisierten Mann antreffen und vorläufig festnehmen. Die Halter der Wagen sind informiert. Nach Anzeigenaufnahme kam er auf freien Fuß. Weitere Schäden dürfte er nach jetzigem Ermittlungsstand nicht verursacht haben.

Matthias Arends

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell