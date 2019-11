Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter - Zeugen nach Brand gesucht

Hilter (ots)

Auf dem Gelände einer Auto-Waschanlage an der Walter-Rau-Straße geriet am Sonntagabend aus bislang ungeklärter Ursache ein Plastikmülleimer in Brand. Ein Zeuge bemerkte das Feuer gegen 20.25 Uhr und alarmierte die Feuerwehr und die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Hilter war mit 23 Kräften im Einsatz um die Flammen zu bekämpfen. Die Polizei in Dissen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05421/921390 zu melden.

