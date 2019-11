Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen - Einbruch in Einfamilienhaus

Badbergen (ots)

Ein Haus in der Bühnenstraße wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag das Ziel von Einbrechern. Der oder die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten das Haus nach Bargeld und Wertgegenständen. Bei dem Versuch einen Waffenschrank gewaltsam zu öffnen, scheiterten die Täter. Die Polizei sucht nach Zeugen, die in der genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Dienststelle in Bersenbrück unter der Rufnummer 05439 9690 entgegen.

