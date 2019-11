Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch an der Sutthauser Straße

Osnabrück (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag sind Unbekannte in die Erdgeschosssohnung eines unweit der Lissy-Rieke-Straße gelegenen Mehrfamilienhauses eingestiegen und haben eine Werkzeugkiste erbeutet. In das Tatobjekt waren die Einbrecher zuvor durch Aufhebeln eines Fensters auf der Gebäuderückseite gelangt. Wer in dem betreffenden Zeitraum und im angegebenen Bereich eine Person mit einer Werkzeugkiste aus Metall gesehen hat, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-3203.

