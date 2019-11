Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: E-Bike Diebe waren unterwegs

Osnabrück (ots)

In den letzten zwei Tagen wurden im Stadtgebiet mehrere E-Bikes gestohlen. Am Freitagabend wurde in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 22 Uhr am Gerberhof ein rot/schwarzes Mountainbike der Marke Cube, Modell Stereo Hybrid 140 Pro 500, von den Tätern mitgenommen. Das Pedelec ist mit einer elektrisch absenkbaren Sattelstütze ausgestattet, deren Funktion über ein Bedienteil am Lenker gesteuert wird. Am gleichen Tag, in der Zeit zwischen 19 Uhr und 21 Uhr, gingen Unbekannte an der Buerschen Straße zwei aneinandergekettete E-Bikes an. Beim Aufbrechen beider Schlösser der vor einem Mehrfamilienhaus unweit der Humboldtbrücke abgestellten Fahrräder beschädigten die Täter eines der Fahrräder und nahmen nur ein schwarz/grün/weißes Mountainbike der Marke Raymon, Modell E-Nineray mit. Der dritte Diebstahl ereignete sich in der Nacht zu Sonntag an der Johannisstraße, gegenüber des Durchganges zur Straße Am Landgericht. Dort kam zwischen 23 Uhr und 01.55 Uhr ein rot/schwarzes "Kalkhoff Integrale" weg. Am Fahrrad befanden sich Satteltaschen in der gleichen Farbkombination. Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3203 entgegen.

