Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Unfall zwischen Bus und Auto- Zeugen gesucht!

Georgsmarienhütte (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in der Straße Unterbauernschaft zu einem kleinen Verkehrsunfall zwischen einem Gelenkbus und einem Mazda 3. In Höhe einer bepflanzten Fahrbahnverengung (Bereich des Hauses Nr.31) fuhren die beiden Fahrzeuge im Begegnungsverkehr aneinander vorbei und touchierten sich dabei seitlich. Da beide Fahrer unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten, sucht die Polizei Georgsmarienhütte nun nach Zeugen des Vorfalls. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 05401-879500 entgegen.

