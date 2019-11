Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Fahrraddieb wurde schnell gefasst

Quakenbrück (ots)

Nicht lange Freude an seiner Beute hatte ein Fahrraddieb am frühen Samstagmorgen in der Langen Straße. Eine Streife der Polizei bemerkte den 36-jährigen Mann gegen 02.25 Uhr auf dem Parkplatz hinter dem Gebäude der Samtgemeinde, als dieser gerade ein verschlossenes Fahrrad auf den Schultern wegtrug. Nach Feststellung der Personalien und mit der Information ausgestattet, dass auf ihn nun eine Strafanzeige zukommt, konnte der Quakenbrücker seiner Wege ziehen. Wie der Zufall so will, wurde die Streife dann wenig später von einem Mann angesprochen, dem sein vor einer Kneipe abgestelltes Fahrrad gestohlen wurde. Der junge Mann war nach Angaben der Beamten sichtlich überrascht, als diese ihm sein Fahrrad umgehend wieder aushändigen konnten. Der 27-Jährige bedankte sich herzlich und radelte dann nach Hause.

