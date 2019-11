Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen: GPS-Sender von Traktor gestohlen

Neuenkirchen (ots)

Unbekannte schlichen sich in der Nacht zu Donnerstag auf den Hof eines landwirtschaftlichen Anwesens an der Vinter Straße und montierten von einem dort abgestellten Traktor der Marke John Deere die GPS-Einheit vom Dach. Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der betreffenden Nacht im Neuenkirchener Ortsgebiet aufgefallen sind, meldet sich bitte bei der Polizeistation Fürstenau. Telefon: 05901-95950.

