Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unbekannte machen sich an Telefonzelle zu schaffen

Osnabrück (ots)

Am Johannistorwall, in Höhe der Hausnummer 32, machten sich Unbekannte zwischen Dienstagmorgen (03 Uhr) und Mittwochmorgen (03 Uhr) an einer Telefonzelle zu schaffen. Der oder die Täter zerstörten den Apparat und versuchten zudem das Münzfach gewaltsam zu öffnen. Diebesgut erlangten sie allerdings nicht. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2115 erbeten.

