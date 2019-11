Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbrecher nehmen Notebooks mit

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Freitag suchten Unbekannte ein Sportbekleidungsgeschäft an der Pagenstecherstraße heim. Der oder die Täter hebelten zwischen 19.15 Uhr (Donnerstag) und 08 Uhr (Freitag) ein Fenster auf und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Büroräumen. Die Einbrecher stahlen Notebooks und flüchteten unerkannt. Die Osnabrücker Polizei ist an Zeugenhinweisen interessiert und nimmt diese unter der Rufnummer 0541/327-2215 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell