POL-KS: Junger Radfahrer mit gelbem Rennrad und Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

Eine Unfallflucht, die sich am Freitagnachmittag im Kasseler Stadtteil Harleshausen ereignete, beschäftigt derzeit die Ermittler der Verkehrsunfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Ein junger Radfahrer soll bei dem Unfall auf einen bremsenden Audi aufgefahren sein und habe den Fahrer des Wagens anschließend noch beleidigt, bevor er flüchtete. Von dem unbekannten Radfahrer liegt eine Beschreibung vor. Daher erhoffen sich die zuständigen Ermittler mit einer Veröffentlichung, Zeugenhinweise zu erhalten.

Wie der 26-jährige Autofahrer den Beamten des Polizeireviers Süd-West berichtete, war er gegen 14:20 Uhr mit seinem Audi in der Daspelstraße in Richtung Wolfhager Straße unterwegs. Als er die Wolfhager Straße erreichte, habe er entsprechend abgebremst, um den vorfahrtsberechtigten Verkehr durchfahren zu lassen. Dabei sei der hinter ihm fahrende Radfahrer gegen das Heck seines Wagens geprallt. Als der 26-Jährige ausstieg, habe ihn der Fahrer des Rads gefragt, wieso er gebremst hat und ihn zudem noch beleidigt. Danach drehte er um und ergriff die Flucht zurück in die Daspelstraße. Der Autofahrer konnte dem Unbekannten so schnell nicht folgen. An seinem Audi entstand durch den Zusammenstoß ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Der Radfahrer soll 16 bis 19 Jahre alt, 1,80 bis 1,83 Meter groß und sehr schlank gewesen sein. Er habe sonnengebräunte Haut und blonde Haare gehabt, die etwas länger waren. Bekleidet war er mit einer Jeans, so der 26-Jährige. Er soll mit einem gelben Rennrad unterwegs gewesen sein.

Zeugen, die den Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Polizei Kassel.

