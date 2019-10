Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen-Rünthe, Rünther Straße Einbruch in Grundschule, Brandstiftung, Sachbeschädigung

Bergkamen (ots)

In der Nacht von Samstag 05.10.2019, 22:00 Uhr auf Sonntag 06.10.2019, 00:35 Uhr meldeten aufmerksame Passanten eine Rauchentwicklung an der Freiherr-von-Ketteler Grundschule in Bergkamen-Rünthe. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass die Eingangstür der Sporthalle beschädigt worden war. Der Glaseinsatz der Tür war herausgebrochen worden. Hierdurch gelangten die Täter in das Innere der Sporthalle. Hier wurde ein Trampolin und weitere diverse Sportgeräte aus der Sporthalle auf den Schulhof verbracht. Eine im Eingangsbereich befindliche Gummimatte wurde mittels Mullbinden vorsätzlich angezündet. Die Feuerwehr Bergkamen war vor Ort eingesetzt. Zuvor soll sich, laut Zeugen, eine Gruppe von ca. 10 Jugendlichen an der Grundschule aufgehalten haben. Wer kann weitere Angaben machen ?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02303-921-3220 oder 02303-921-0 entgegen. CP

