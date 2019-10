Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Hammer Straße: Junge Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Verursacher geflüchtet

Bönen (ots)

Durch ein riskantes Wendemanöver auf der Hammer Straße ist eine 20-jährige Waltroperin am Donnerstagabend, 03.10.2019, leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Die junge Frau war gegen 20 Uhr mit ihrem Nissan Micra in Richtung Bönen unterwegs, als sie ein stehendes Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand bemerkte, das plötzlich losfuhr. Die 20-Jährige versuchte noch auszuweichen, kollidierte aber mit dem Wagen, kam von der Straße ab und rutschte mit ihrem Pkw in den Graben. Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete.

Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizei Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 9210.

