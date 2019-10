Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna-Königsborn, Kamener Straße Einbruch in Tankstelle Täter flüchtig

Unna (ots)

Am Sonntag den 06.10.2019 gegen 02:46 Uhr brachen unbekannte Täter in die Jet Tankstelle in Unna-Königsborn ein. Sie verschafften sich Zugang über die Schiebetür im Eingangsbereich und gelangten so in den Verkaufsraum. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Über Art und Höhe der Beute können derzeit keine konkreten Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303-921-3120 oder 02303-921-0 entgegen. CP

