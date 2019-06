Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fehler beim Überholen - Frontalzusammenstoß

Wolfsburg (ots)

Velpke, Meinkot, Lindenstraße 06.06.2019, 07.26 Uhr

Ein Frontalzusammenstoß von zwei VW Golf ereignete sich am Donnerstagmorgen auf der Lindenstraße zwischen Meinkot und Velpke. Nach Aussagen von Beteiligten und Zeugen befuhr ein 19 Jahre junger Mann aus dem Landkreis Helmstedt gegen 07.26 Uhr mit seinem schwarzen VW Golf Plus die Lindenstraße von Meinkot nach Velpke. In einer Rechtskurve setzte er zum Überholmanöver eines vor ihm fahrenden Lastkraftwagens an. Dabei übersieht er eine ihm entgegenkommende 27 Jahre junge Frau, die mit ihrem blauen VW Golf von Velpke nach Meinkot unterwegs war. Trotz Ausweichmanöver beider Fahrzeugführer kommt es zum Frontalzusammenstoß, wobei beide Fahrzeuge im Graben zum Erliegen kommen. Bei dem Zusammenstoß ziehen sich beide Fahrzeugführer Verletzungen zu und werden mit Rettungswagen in das Wolfsburger Klinikum verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 23.000 Euro. Die beiden Golfs sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell