Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schwarzer BMW entwendet - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Schöppenstedter Straße 05.06.2019, 18.00 Uhr - 96.06.2019, 09.30 Uhr

Einen schwarzen BMW X1 haben Unbekannte zwischen Mittwochabend 18.00 Uhr und Donnerstagmorgen 09.30 Uhr in der Schöppenstedter Straße entwendet. Die 48 Jahre alte Besitzerin hatte den sieben Jahre alten Wagen am Mittwochabend noch auf dem Seitenstreifen vor dem Haus stehen sehen. Am Donnerstagmorgen war das Fahrzeug verschwinden. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Königslutter unter der Rufnummer 05353/94105-0 zu melden.

