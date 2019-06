Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Weißer VW Tiguan gestohlen - 25.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße, VW Parkplatz Süd 05.06.2019, 13.15 Uhr - 22.50 Uhr

Einen weißen VW Tiguan haben Unbekannte am Mittwoch zwischen 13.15 Uhr und 22.50 Uhr vom VW Parkplatz Süd an der Heinrich.-Nordhoff-Straße entwendet. Der 32 Jahre alte Eigentümer aus dem Landkreis Börde hatte seinen gerade einmal zwei Jahre alten Wagen am Mittwochmitttag mittig, im Bereich der Reihen 6-8 abgestellt. Durch den Diebstahl ist dem 32-Jährigen ein Schaden von etwa 25.000 Euro entstanden. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl und dem Verbleib des weißen VW Tiguan geben können werden gebeten sich auf der Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 zu melden.

