Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Radfahrer übersehen - 49-Jähriger verletzt

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Rottorfer Straße 05.06.2019, 18.30 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer ereignete sich am Mittwochabend auf der Rottorfer Straße. Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand befuhr eine 61 Jahre Autofahrerin gegen 18.30 Uhr mit ihrem VW UP die Straße Amtsgarten und wollte nach links auf die Rottorfer Straße in Richtung Schickelheim einbiegen. Hierbei übersah sie einen 49 Jahre alten Radfahrer aus Königslutter, der mit seinem Fahrrad den Fußweg der Rottorfer Straße in Richtung Schickelsheim befuhr. Es kam zur Kollision mit dem Radfahrer, der mit seinem Fahrrad über die Motorhaube des VW UP geschleudert wurde und auf dem Asphalt zum Liegen kam. Hierbei zog sich der 49-Jährige Kopfverletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Helmstedter Klinikum verbracht.

