Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Leuckartstraße 06.06.2019, 00.44 Uhr

Am frühen Donnerstagmorgen fiel einer uniformierten Funkstreifenbesatzung der Polizei gegen 00.44 Uhr ein roter Saab auf, der mit permanent aufleuchtenden Bremsleuchten und extrem langsam die Wilhelmstraße in Richtung Leuckartstraße befuhr. Die Beamten entschlossen sich den Saab zu stoppen und den Fahrzeugführer zu kontrollieren. Hinter dem Steuer des Saab saß ein 47 Jahre alter Kraftfahrzeugführer aus Berlin. Gleich zu Beginn der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Mann aus Berlin extrem gerötete Bindehäute fest. Zudem hatte der 47-Jährige starken Alkoholgeruch in der Atemluft. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte 1,29 Promille. Daraufhin wurde dem 47-Jäjhrigen im Helmstedter Klinikum eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell