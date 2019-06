Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkaufsstand und Mülltonne geraten in Brand - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Bundesstraße 1 05.06.2019, 01.40 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am frühen Mittwochmorgen ein Verkaufsstand in Form einer Erdbeere und unweit entfernt davon eine Mülltonne in Brand. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hatte gegen 01.40 Uhr die an der Kreuzung Bundesstraße 1 / B 244 auf einem Erdbeerfeld stehende Verkaufsbude bemerkt und sofort Polizei und Feuerwehr alarmiert. Als die Polizei wenige Minuten später eintraf sahen die Beamten, dass mächtige Rauchschwaden aus dem Verkaufsstand quollen. Ferner bemerkten sie eine auf der gegenüberliegenden Straßenseite, auf dem Parkplatz am Denkmal "Lübbensteine" brennende Mülltonne. Während die Beamten die Flammen der brennenden Mülltonne mit einem Feuerlöscher ablöschen konnten, wurde die Verkaufserdbeere von der Freiwilligen Feuerwehr Helmstedt geöffnet und auch hier die Flammen erstickt. Der Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 1.100 Euro belaufen. Die Polizei hat die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, sich bei der Polizei Helmstedt unter der Rufnummer 05351/521-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell