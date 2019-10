Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte besprühen Briefkästen mit Hakenkreuzen: Zeugenhinweise erbeten

Kassel-Kirchditmold:

Bisher nicht identifizierte Täter besprühten in der Nacht zum Samstag in Kassel-Kirchditmold mehrere Häuser mit Hakenkreuzen und einem durchgekreuzten Davidstern. Die Beamten des Zentralkommissariats 10 des Polizeipräsidiums Nordhessen führen die weiteren Ermittlungen und suchen Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Baunataler Reviers Süd-West mitteilen, agierten die unbekannten Täter nach bisherigen Ermittlungen in der Zeit zwischen Mitternacht und 2 Uhr. An zwei Mehrfamilienhäusern im Straßenäckerweg und einem Haus in der Wolfhager Straße, nahe des Frasenwegs, besprühten sie mit schwarzer Farbe die Briefkästen, eine Hauswand und die Klingeln mit den Symbolen. Ein Hausbewohner bemerkte gegen 02:20 Uhr die frischen Graffitis und rief die Polizei. Von den Tätern fehlte bereits jede Spur. Die Beamten fertigten Anzeigen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung.

Die Ermittler des ZK 10 bitten Zeugen, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561- 9100 zu melden.

