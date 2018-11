POL-LIP: Unfallflucht nach Vorfahrtverletzung

Lippe (ots) - 32791 Lage - (ho) Zu einem folgenschweren Auffahrunfall kam es am frühen Samstagmorgen gegen 05:35 Uhr auf dem Hellweg in Billinghausen. Ein unbekannter PKW-Fahrer hatte die Kreuzung zur Billinghauser Straße geradeaus in Richtung Stapelage überquert und dabei nicht die Vorfahrt eines LKW mit Anhänger beachtet, der auf dem Hellweg in Richtung Bielefeld fuhr. Nur durch eine Vollbremsung konnte der 26-jährige LKW-Fahrer aus Bielefeld einen Zusammenstoß vermeiden. Ein nachfolgender PKW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den LKW-Anhänger auf. Bei dem flüchtigen unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen hellblauen Kleinwagen handeln. Dieser hatte an der Unfallstelle nur kurz angehalten und war dann weiter in Richtung Stapelage gefahren. Der auffahrende 47-jährige PKW-Fahrer aus Detmold wurde leicht verletzt. Gesamtsachschaden mindestens 35000 Euro.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell