POL-PDKL: Unfallfahrer flüchtet - Zeugen gesucht

Kindsbach (ots) - Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich in Kindsbach ein Verkehrsunfall bei dem sich ein Pkw überschlug. Laut Zeugenangaben kam ein aus Richtung Landstuhl kommender Golf in der Kaiserstraße ins Schleudern und kippte hierbei um. Das Fahrzeug kam auf der Seite zum Liegen. Verkehrsteilnehmer halfen den Insassen sich aus dem Fahrzeug zu befreien. Im Anschluss stellten diese ihren Pkw wieder auf die Räder und versuchten wegzufahren. Da dies nicht gelang und ihnen mitgeteilt wurde, dass die Polizei verständigt wäre, flüchteten die zwei Männer in Richtung Kandeltal. Die Polizei Landstuhl sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder den flüchtigen Unfallbeteiligten machen können. Telefon: 06371 / 9229-0

Rückfragen bitte an:



Polizei Landstuhl

Telefon: 06371 9229-0

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell